"Большая Одиссея" для собак и их хозяев

Смелые и отчаянные спортсмены и их четвероногие друзья рвутся в бой. На заснеженных альпийских просторах во французских департаментах Савойя и Верхняя Савойя проходит "Большая Одиссея" - самая захватывающая в Европе гонка на собачьих упряжках.

Погонщику на санях и его компаньонам предстоит преодолеть порядка 400 километров сложнейшей трассы со спусками и подъемами: всего девять этапов. На пути открываются великолепные пейзажи. Но любоваться красотой времени нет.

В соревнованиях принимают участие 23 спортсмена из разных стран мира, в том числе из России, и 300 ездовых собак. Болельщики могут следить за гонкой как на месте, так и по экранам своих компьютеров: в каждую упряжку встроен GPS-передатчик.

Победитель гонки с призовым фондом в 25 тысяч евро определится 23 января. "Большая Одиссея" проводится во Франции с 2005 года. В минувшем году главная награда досталась французу Реми Косту.