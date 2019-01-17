Отлучение от бюджета. ЕС похвалили. Плагиат о глифосате

Европарламент проголосовал за отлучение от денег из общего бюджета тех стран ЕС, правительства которых вмешиваются в дела судов, потакают коррупционерам, разбазаривают ассигнования на развитие, мешают журналистам.

Венгерский премьер Виктор Орбан и некоторые другие европейские лидеры используют проблему миграции для нагнетания страха, оправдания собственных злоупотреблений и блокирования реформ, заявила Human Rights Watch.

Правозащитники хвалят ЕС, но не его лидеров

Вместе с тем, в своём ежегодном докладе эта правозащитная организация отмечает успехи институтов ЕС в укреплении демократии и защите верховенства права.

ЕС платит Марокко за управление миграцией

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини объявила, что в ближайшие месяцы Морокко получит от него 110 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией. Еще 30 млн ЕС выделит этой африканской стране на укрепление границы.

Глава марокканской дипломатии заявил на переговорах в Рабате, что деньги нужны его стране ещё и на интеграцию иностранцев.

Плагиат в докладе о глифосате

Решение о дальнейшем применении в Евросоюзе гербицита глифосат было принято на основе мнения его производителя Monsanto. Немецкий институт-регулятор просто скопировал и поместил свой доклад результаты анализа этой американской компании.

Такой плагиат был выявлен при проверке по запросу Европарламента, сомневающегося в безопасности глифосата для здоровья людей.