Ципрас разрешит "македонский кризис"?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выиграл вотум доверия в парламенте, убрав главное препятствие, остающееся на пути к прекращению спора о новом названии Бывшей Югославской республики Македонии. В ходе голосования Ципрасу удалось получить необходимые 151 голос из 300, и уже на следующей неделе в греческом парламенте начнётся обсуждение соглашения со Скопье о смене названия Республики Македонии на "Республику Северная Македония". Правительство страны, выполняя условия Преспанского соглашения, уже проинформировало об этом Афины.

Перед голосованием Ципрас, обращаясь к законодателям, сказал: "Я от всего сердца призываю вас выразить доверие правительству, которое сражалось и истекало кровью, но выжило", - имея в виду борьбу Греции с кризисом под давлением международных кредиторов.

Поставить на голосование вопрос о доверии правительству Ципрас попросил после протестного выхода из состава камина экс-министр обороны Панноса Камменоса. Лидер правой партии "Независимые греки" Комменос заявил, что компромиссное название Северная Македония, которое Афины и Скопье согласовали после десятилетнего сора - "попытка присвоения греческой идентичности".

Соглашение о смене имени, подписанное минувшим летом, должно быть ратифицировано парламентами обеих стран. Устранение спорных вопросов с членами ЕС - одно из условий рассмотрения заявки Скопье на членство в Евросоюзе и НАТО.