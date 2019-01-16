Испанский премьер - за гендерное равенство

Премьер-министр Испании представил в Европарламенте своё видение будущего Союза. Педро Санчес выступал на пленарном заседании в Страсбурге спустя несколько часов после того, как соглашение о выходе из ЕС Великобритании было отклонено Палатой общин.

«Теперь правительство Соединенного королевства должно принять адекватные решения относительно дальнейших шагов, - сказал Санчес - Мы, со своей стороны, разрабатываем меры, необходимые, чтобы свести к минимуму последствия «брексита» без сделки».

Испанский премьер призвал защищать европейские ценности и давать отпор националистической риторике:

«Тем, кто распространяет утверждения, будто Европа отрывается от своих корней, я отвечу — мы никогда поставим под угрозу чрезвычайное разнообразие языков, культур и традиций в Испании. Европа объединяет разные страны, укрепляет то, что у них общее. Она не лишает нас идентичности, не делает меня в меньшей степени испанцем, потому что я европеец".

Санчес предложил ввести в ЕС обязательные меры по обеспечению равноправия полов:

«Нужна стратегия борьбы с гендерным неравенством. Среди женщины более высок уровень безработицы, они особенно страдают от неурядиц в обществе».

Речь премьера больше других приветствовали депутаты—социалисты.