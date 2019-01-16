Дебаты вместо погромов

Участвовать или не участвовать в национальных дебатах? Вот вопрос, которым теперь задаются жители Франции. Предложение президента Эммануэля Макрона – это возможность для простых французов быть услышанными властями, но не многие торопятся воспользоваться этим шансом.

- Дать слово гражданам страны – это отличное решение. Но я не знаю, что будет потом.

- Я не буду участвовать. Но разве это плохое предложение? Мне кажется, вместо того, чтобы крушить все вокруг, лучше пойти и высказать свое мнение.

- Макрон упустил время в самом начале. Сейчас он пытается его наверстать. Но посмотрим, как люди отреагируют на дебаты.

Проведение национальных дебатов было одним из обещаний французского лидера, которое он дал народу для того, чтобы успокоить участников движения "желтых жилетов". Среди вопросов, которые предложил обсудить Макрон, - проблемы налогообложения, экологии, миграции и принципы демократии.

"Мэры городов находятся на передовой, потому что жители приходят именно к ним, именно им задают вопросы. Я думаю, наша задача – облегчить этот процесс, но не вмешиваться в него, потому что мы здесь не для того, чтобы направлять движение и выступать с какими-то требованиями. Наша задача в том, чтобы донести мнение народа наверх", - говорит мэр города Божо Силвэн Соттон.

"Пока неизвестно, насколько активно жители сельских районов будут участвовать в этих дебатах, воспользуются ли они данной президентом возможностью быть услышанными. Для этого у них есть два месяца. Дебаты продлятся до 15 марта", - передает корреспондент Euronews Стефани Морбуа.