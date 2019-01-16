Главные вызовы НАТО - Россия и террористы

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Начальники генеральных штабов НАТО обсудили Инициативу по обеспечению готовности к быстрому ответу на угрозы. Она также предусматривает, в случае необходимости, направление подкреплений туда, где пока находятся только передовые подразделения.

На заседании в Брюсселе, которое вёл маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич, главными вызовами альянса были названы Россия и террористические организации.