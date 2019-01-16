Начальники генеральных штабов НАТО обсудили Инициативу по обеспечению готовности к быстрому ответу на угрозы. Она также предусматривает, в случае необходимости, направление подкреплений туда, где пока находятся только передовые подразделения.
Главные вызовы НАТО - Россия и террористы
На заседании в Брюсселе, которое вёл маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич, главными вызовами альянса были названы Россия и террористические организации.
Кроме того, Военный комитет НАТО адаптировал командную структуру для трансатлантического взаимодействия, то есть для переброски американских войск в Европу.