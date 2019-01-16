Тереза Мэй: "Время объединить усилия"

Тереза Мэй удержала за собой кресло главы кабинета министров Соединенного королевства, поскольку сумела преодолеть вотум недоверия своему правительству с преимуществом в 19 голосов.

С инициативой вынести такой вотум во вторник после голосования по "брекситу" выступил лидер оппозиционной партии Джереми Корбин.

Мэй полагает, что большинство британцев считают необходимым выйти ИЗ ЕС. И долг политиков - это волю нации реализовать оптимальным образом: "Думаю, что долг перед нацией разделяется всеми депутатами этой Палаты. Чтобы выработать общую позицию в изменившихся обстоятельствах, я предлагаю провести встречи, на которых члены правительства и парламентарии выскажутся по всему кругу вопросов, что их интересуют в связи с брекситом. Эти беседы мы можем начать уже сегодня вечером".

Лидер лейбористов выдвинул свои условия для участия в таких встречах: "Прежде чем мы дадим согласие и начнем дискуссию, правительство должно полностью перестать рассматривать возможность выхода из ЕС, даже если сделка с Евросоюзом не будет заключена, такой песпективы быть не можеи, она приведет к хаосу".

Энтузиазм Мэй эти слова не охладили, премьер-министр по-прежнему видит свою задачу в том, чтобы достичь консенсуса в выработке дополнительных мер по реализации итогов плебисцита по брекситу.

"Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии пока не принял решения об участии, но наша дверь для него остается открытой", - заявила она прессе.

Брифинг для прессы премьер-министра Фото Рейтер

Влиятельная The Times сообщает со ссылкой на свои источники, что Франция и Германия могут продлить переговоры с Великобританией до следующего года из-за опасений, что политический кризис выйдет за пределы Соединенного королевства.

Два символа Британии в квартале Вестминстер: Биг Бен и лев Фото Рейтер