Лавров о Сербии, "брексите" и ДРСМД

Антироссийские санкции, "брексит", урегулирование на Украине, отношения России с НАТО, ЕС и США. Эти и другие темы были в центре внимания на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Отвечая на вопрос, касающийся Договора о ракетах средней и меньшей дальности главный дипломат России сказал:

"Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции". "Надеемся, что профессионализм все-таки пробьет себе дорогу в подходах Вашингтона к диалогу по стратегической стабильности. Профессионализм и ответственность перед международным сообществом".

Лавров прокомментировал и ситуацию с "брекситом". При этом российский министр иностранных дел сделал акцент на том, что "брексит" - это дело Великобритании, ее подданных, и парламента страны. "Какой исход "брексита" наиболее интересен России", - спросил Euronews:

Сергей Лавров, глава МИД РФ: "Говорить о том, какой вариант нам более интересен... Знаете, это такая психология, которая характеризует страны и политиков, желающих вмешиваться и обеспечивать какое-то дирижирование процессами в других государствах. Мы этим не занимаемся. Что будет посмотрим. Естественно, мы будем готовы сотрудничать и с Евросоюзом и с Великобританией, если все закончится выходом Великобритании из ЕС".

Говоря о ситуации в Сербии, Лавров отметил, что ЕС без всякого стеснения требует от Белграда признать независимость Косово и присоединиться к политике ЕС в отношении РФ.

Галина Полонская, Euronews: "Сергей Лавров назвал неприличным призывать Сербию присоединиться к политике ЕС по отношению к России, которая в том числе включает в себя санкции. Отвечая на мой вопрос в ходе пресс-конференции, министр иностранных дел сказал, что ставить такой выбор либо ты с нами, либо с Россией, это менталитет, который себя изжил".