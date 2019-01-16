– Тереза Мэй получила сокрушительный удар, – передаёт из Лондона корреспондент Евроньюс Винсент Макавини. – Сразу после голосования она заявила в Палате общин, что по-прежнему верит в возможность заключить свою сделку. Она вновь выступит в понедельник и расскажет о своих намерениях. Весьма вероятно, что она попробует добиться каких-то изменений со стороны ЕС. В ближайшие дни она может совершить поездку в Брюссель, а затем вновь представить своё соглашение по "брекситу" Палате общин, но до этого ей предстоит пройти через процедуру вотума недоверия, запущенную лидером лейбористов, Джереми Корбином. Голосование состоится в среду вечером. Вполне вероятно, что ей это удастся, при поддержке партии консерваторов. Но теперь никто не может сказать наверняка, ведь прошедшее голосование стало крупнейшим в истории поражением – впервые более 400 депутатов проголосовали против действующего премьер-министра. И речь идёт о системе, в которой, по мнению некоторых, исполнительная власть, правительство, имеет возможность слишком сильно контролировать парламент. Столь тяжёлое поражение для неё стало громадной неожиданностью, и неясно, что ей удастся сделать в ближайшие пару дней, чтобы подобное не повторилось.