Законодатели и официальные лица Евросоюза выражают сожаление о том, что парламент Великобритании отклонил соглашение о её выходе из ЕС. На опасность беспорядочного разрыва отношений указали представители Еврокомиссии и Европарламента, потратившие на переговоры два с половиной года:

«Никогда ещё риск провала сделки не был так высок, но мы по-прежнему пытаемся избежать такого сценария, - сказал Мишель Барнье. - Мы обязаны ясно выражать нашу позицию. Мы удвоим наши усилия с тем, чтобы подготовиться к любому исходу».

«Мы понимаем, что Соединённому королевству может потребоваться больше времени, - сказал Ги Верхофстадт. - Но оно должно определиться до европейских выборов».

То есть до 26 мая от Лондона ждут осуществления «брексита» или его отмены. Лидер британских евроскептиков утверждает, что его страна добьётся независимости:

«Британцы могут быть очень спокойными и невозмутимыми людьми, но я обещаю: если вы их толкнёте слишком сильно, то вы услышите львиное рычание, - сказал Найджел Фараж. - Мы будем бороться ещё смелее, если будет назначен повторный референдумом, и мы победим на нём подавляющим большинством ".

Первый вице-президент Еврокомиссии сказал, что ему больно видеть Соединённое королевство таким политически расколотым, и что «брексит» причинит много вреда обеим сторонам:

«Позвольте мне процитировать английскую рок-группу Ролинг Стоунс, - сказал Франс Тиммерманс. - «Не всегда получаешь то, что хочешь, но иногда можешь получить то, что тебе нужно».