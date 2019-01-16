ЕС: где покупают новые автомобили

В ЕС отчитались о продажах новых легковых машин за минувший год. Они выросли лишь 0,1%. Данные обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей. Большинство крупных рынков показали разный результат. Во Франции и Испании спрос вырос на 3% и соответственно 7%. В Великобритании, Италии и Германии продажи упали.

В декабре минувшего года в ЕС было куплено чуть более 998 тысяч новых автомобилей. Это на 8,4% меньшей по сравнению с декабрем 2017 года. Больше всего автомобилей покупалось в Германии, Франции, Великобритании.

Что касается производителей... По итогам декабря продажи Renault Group упали на 16,6% в годовом выражении, концерна Volkswagen — на 8,7%, а PSA Group — на 5,8%.

Спрос на продукцию Fiat Chrysler в целом снизился на 2,5%, хотя по-прежнему популярной остается марка автомобилей Jeep.