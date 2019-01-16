Совет Страсбурга Лондону. Вызовы НАТО. «Налог на тампоны»

Законодатели и чиновники Евросоюза выражают сожаление о том, что парламент Великобритании отклонил соглашение о её выходе из ЕС. Участники переговоров указали на опасность беспорядочного разрыва двусторонних отношений.

Начальники генеральных штабов НАТО обсудили Инициативу по обеспечению готовности к быстрому ответу на угрозы. Она также предусматривает, в случае необходимости, направление подкреплений туда, где пока находятся только передовые подразделения.

На заседании в Брюсселе, которое вёл маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич, главными вызовами альянса были названы Россия и террористические организации.

Кроме того, Военный комитет НАТО адаптировал командную структуру для трансатлантического взаимодействия, то есть для переброски американских войск в Европу.

Страсбург заступился за геев Грозного

Европарламент призвал Россию расследовать сообщения о преследовании в Чечне геев. Депутаты в Страсбурге выразили тревогу по поводу сигналов ЛГБТ-сообщества этой северокавказской республики о том, что принадлежащие ему мужчины и женщины подвергаются там задержаниям и чудовищным пыткам, в частности, в тюрьме Грозного.

Голосование против "налога на тампоны"

Европарламент призвал освободить от НДС средства женской гигиены. В резолюции, носящей рекомендательный характер, говорится, что странам-членам ЕС не следует облагать налогами тампоны.

Ранее за смягчающую резолюцию поправку проголосовало 318 евродепутов, против 319, и она была отклонена.