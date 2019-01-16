Провал сделки по "брекситу": реакция рынков

Курс фунта стерлингов стабилизировался на торгах в среду после непродолжительного утреннего падения. Но дальнейшая судьба британской валюты тесно связано с политическими событиями, которые ожидают Соединённое Королевство в ближайшее время.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси опасается последствий "брексита" без соглашения с ЕС:

"Британцы очень ясно заявили, чего они не хотят. Теперь они должны сказать, чего же они хотят. Времени мало. Мы знаем, что план "Б" Терезы Мэй будет обнародован через несколько дней. Мы ждём его".

По мнению аналитика компании ETX Capital Майкла Бейкера, "брексит" без соглашения очень больно ударит по фунту:

"Похоже, что мы начинаем иметь дело с неизвестными переменными, и значит, фунт стерлингов будет продолжать дешеветь, также как на протяжении последних двух лет. Теперь он, наверное, поставит новый рекорд падения, упав на уровень, которого мы не наблюдали в течении очень долгого времени".

На европейских биржах ожидают, что неблагоприятное развитие событий в Великобритании приведёт не только к падению фондового рынка, но и к общему замедлению экономики еврозоны.