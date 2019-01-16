«Брексит»: новый референдум — это вариант?

Что делать дальше, не понимают сами британцы. Так утверждают политологи. Поражение правительственного законопроекта в парламенте стало крупнейшим в истории, но не внесло никакой ясности в дальнейшую судьбу «брексита».

«В любом случае понадобится какой-то компромисс, если они намерены получить то, что хотят. Это касается и тех, кто за выход, и тех, кто против. Лучше получить хоть что-то, чем надеяться на идеальный, но нереальный „брексит“, который всё равно не пойдёт так, как хотелось бы».

У правительства Терезы Мэй, по словам наблюдателей, есть все шансы выдержать новое голосование о доверии — уже не первое. Но принципиально это ничего не решит: премьеру всё равно снова придётся тем или иным образом договариваться с Брюсселем и убеждать своих парламентариев.

Том Брукс, профессор права Даремского университета:

«Мне кажется, всё это может закончиться референдумом. В ЕС уже заявили, что не согласятся на пересмотр договорённостей. Если парламентарии не смогут прийти к компромиссу, то изменения в документе просто никуда не приведут. В этом случае референдум кажется единственным вариантом, который сможет устроить обе стороны».