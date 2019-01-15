Автоконцерны Volkswagen и Ford договорились об альянсе

Автоконцерны Volkswagen ("Фольксваген") и Ford ("Форд") договорились о совместном производстве пикапов и минивэнов с 2022 года. Компании также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных автомобилей и электрокаров. Детали этого соглашения будут сформированы в течение ближайших месяцев.

Исполнительные директор Volkswagen Херберт Дис заявил: "Чтобы достичь поставленных нами целей по расширению на рынке Северной Америки и для своевременного запуска производства электромобилей мы планируем вложить 800 миллионов евро в наш завод, расположенный в штат Теннеси".

Президент США Дональд Трамп назвал эту договоренность большой победой:

Исполнительный директор компании Ford Джеймс Хэкетт отметил: "Ford займется разработкой и производством среднеразмерных пикапов для европейских клиентов, а Volkswagen будет создавать минивэны. Ожидается, что они появятся на рынке в 2023 году".

Объем производства малотоннажных грузовых автомобилей двух компаний в в прошлом году составил порядка 1,2 млн машин по всему миру.