Глобальные температуры в 2018 году снова побили рекорды

В 2018 году глобальная температура больше, чем на градус превысила показатели до промышленной революции.

Температура в Европе была в среднем теплее, чем за все месяцы прошлого года, кроме февраля и марта.

В то же время, на северо-востоке Северной Америки, в некоторые районах России и Центральной Азии показатели были ниже среднегодовых температур.

Во всем мире экстремальные погодные явления привели к гибели людей и разрушениям. Осенью сильные тропические циклоны обрушились на Филиппины и Японию.

Новый Южный Уэльс в Австралии пострадал от сильной засухи. В течение нескольких месяцев уровень осадков остается одним из самых низких за всю историю.

В августе почти 500 человек погибли в результате необычно обильных осадков, вызванных сильными наводнениями в юго-западном индийском штате Керала.

Осенью оползни нанесли огромный ущерб США после обильных летних пожаров в Калифорнии.

Европа понесла миллиардные убытки в сельском хозяйстве из-за засушливых сезонов с необычно большим количеством солнечных дней.

По мере того как концентрация углекислого газа в атмосфере продолжала расти, потепление климата оставалось в центре международной повестки дня. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата призвала все страны принять срочные и эффективные меры по смягчению этой угрозы.

Последние 4 года были самыми теплыми за всю историю.