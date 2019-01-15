В 2018 году глобальная температура больше, чем на градус превысила показатели до промышленной революции.
Глобальные температуры в 2018 году снова побили рекорды
Температура в Европе была в среднем теплее, чем за все месяцы прошлого года, кроме февраля и марта.
В то же время, на северо-востоке Северной Америки, в некоторые районах России и Центральной Азии показатели были ниже среднегодовых температур.
Во всем мире экстремальные погодные явления привели к гибели людей и разрушениям. Осенью сильные тропические циклоны обрушились на Филиппины и Японию.
Новый Южный Уэльс в Австралии пострадал от сильной засухи. В течение нескольких месяцев уровень осадков остается одним из самых низких за всю историю.
В августе почти 500 человек погибли в результате необычно обильных осадков, вызванных сильными наводнениями в юго-западном индийском штате Керала.
Осенью оползни нанесли огромный ущерб США после обильных летних пожаров в Калифорнии.
Европа понесла миллиардные убытки в сельском хозяйстве из-за засушливых сезонов с необычно большим количеством солнечных дней.
По мере того как концентрация углекислого газа в атмосфере продолжала расти, потепление климата оставалось в центре международной повестки дня. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата призвала все страны принять срочные и эффективные меры по смягчению этой угрозы.
Последние 4 года были самыми теплыми за всю историю.