"В Саудовской Аравии женщины живут, как рабыни" - Рахаф аль-Кунун

Бежавшая из Саудовской Аравии активистка за права женщин 18-летняя Рахаф Аль-Кунун дала первое интервью. Она рассказала о своей истории, почему решилась покинуть семью, а также о приниженном положении женщин в Саудовской Аравии в целом.

"В начале родители заперли меня в доме на 6 месяцев только потому, что я коротко постригла волосы. Мне говорили, что это не по исламу и что только мужчины имеют право на это. Моя мать и брат оказывали на меня очень сильное психологическое давление, даже били меня", - заявила Рахаф канадским СМИ.

После побега из Саудовской Аравии, Рахаф удалось привлечь внимание мировой общественности. На минувшей неделе она смогла получить убежище в Канаде. Однако родственники не оставляют попыток вернуть девушку домой.

"В Саудовской Аравии женщины живут, как рабыни. Мы не можем сами решать где нам учиться, где работать, за кого выходить замуж", - говорит Рахаф.

Сама она смогла уехать из Саудовской Аравии, лишь пойдя на многочисленные уловки. Она смогла сесть на самолет в Кувейте, где на отдыхе находилась ее семья. Однако во время пересадки в Бангкоке садовский дипломат просто забрал у девушки документы. Чтобы избежать депортации девушка заперлась в помещении при аэропорте. 8 января Рахаф Аль-Кунун получила защиту сотрудников аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев и только под их контролем покинула транзитную зону.

Рахаф уверена, что по возвращении на родину ей может грозить смерть.