Таиланд приговорил Настю Рыбку к условному сроку

Оба фигуранта дела признали свою вину и ждут депортации на родину. Помимо условного срока они получили девять месяцев фактического заключения, равных времени, которое они провели в следственной тюрьме.

Вашукевич, Кириллова и еще шесть граждан России и Белоруссии задержали в феврале прошлого года во время проведения "секс-тренинга" в одной из гостиниц города Паттайя. Местные власти сочли их действия незаконными и обвинили в нарушении трудового законодательства.

Позднее в тайскую полицию поступили заявления с обвинениями в адрес подозреваемых в создании тайного сообщества, незаконно предоставляющего секс-услуги. В Таиланде подобные преступления караются сроком до 10 лет.

Настя Рыбка стала известна после того, как в феврале 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, которое основывалось на ее книге "Дневник соблазненного миллиардера" и фотографиях в Instagram.

Речь в расследовании шла о якобы совместном отдыхе российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько, во время которого они могли обсуждать вмешательство России в выборы в США.

Миллиардер подал в суд на Настю Рыбку за разглашение персональных данных. Суд обязал модель выплатить ему 500 тысяч рублей.