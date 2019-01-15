План Мэй: что ждёт Великобританию после голосования в парламенте?

После пяти дней обсуждений, парламентарии проголосуют как за 599-страничный договор о выходе из ЕС, так и за будущие торговые отношения между Брюсселем и Лондоном.

На прошлой неделе парламент проголосовал за ограничение периода пересмотра плана "брексита". Теперь у Мэй будет всего три дня, чтобы представить "план Б", если ей не удастся выиграть голосование.

Если бы голосование состоялось в декабре, когда оно планировалось первоначально, у правительства был бы 21 день, чтобы вернуться к обсуждению плана.

Что может быть после голосования?

Если члены парламента проголосуют "за", Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Если план будет отклонен, страна может погрузиться в политический хаос, невиданный на протяжении многих десятков лет.

"Очень возможно, что договор о выходе из ЕС разгромят в пух и прах. Это то, чего ожидает большинство людей", - рассказал глава аналитического центра "Открытая Европа" в Брюсселе Пьетер Клеппе.

Еще недавно Мэй пользовалась поддержкой большинства в Палате общин. Благодаря поддержке "Демократической юнионистской партии", она побеждала с разницей в 13 голосов. Теперь представители Северной Ирландии отказались поддерживать британского премьер-министра.

Лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы выступили против плана Мэй. Также его раскритиковали около сотни парламентариев.

Эксперты задаются вопросом, до какой степени усилия премьер-министра окажутся тщетными: "Мы не знаем, будет ли сделке недоставать 10, 50 или 100 голосов", - считает Клеппе.

Вотум недоверия

Лейбористы пообещали поставить на повестку вотум недоверия Мэй, если сделка будет отвергнута. Если большинство парламентариев его поддержит, в стране могут пройти выборы нового премьер-министра.

Поскольку в декабре Мэй уже выиграла вотум недоверия, новое голосование может пройти только через 12 месяцев.

В случае новых выборов и смены руководства страны возможен любой сценарий развития событий: от второго референдума до "брексита" без сделки. Брюссель также может пересмотреть дату выхода Великобритании из Евросоюза.

Мэй уходит в отставку

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

После поражения на голосовании, Мэй может уйти в отставку. Отставка приведет к выборам нового руководителя Консервативной партии. Сначала секретным голосованием будут выдвинуты два кандидата, затем 124 тысячи членов партии выберут одного из них в качестве своего руководителя.

Мэй остается на своем посту

Если Мэй удержится на своем посту после всех неурядиц, ее вариант "брексита" может быть снова выдвинут на голосование. Она также может внести изменения в условия договора, но на это ей снова потребуется получить согласие Брюсселя и Палаты общин.

Тем не менее с приближением 29 марта становится вероятнее сценарий "брексита" без сделки. За сутки до решающего голосования Мэй призвала голосовать "за" ее план и заявила о недопустимости выхода из ЕС без соглашения.

В декабре Европейский суд постановил, что Великобритания может на легальных основаниях отменить "брексит" без согласования своего решения с другими членами Евросоюза.