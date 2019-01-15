Караван мигрантов: и снова в путь

Новый караван мигрантов опять собирается в путь, о дате начала маршрута пока неизвестно, известно, что отправиться к южным границам США он должен до конца месяца.

Большинство участников каравана - жители Гондураса, как, к примеру, Сальма Монкада.Она говорит: "Я иду туда, где есть возможности улучшить жизнь. Это необязательно Америка. Если есть работа в Мексике, то я готова остаться в Мексике. Если есть работа в Гватемале, то я готова жить в Гватемале. Я не очень стремлюсь в США на самом деле".

Первый караван - это еще и два случая гибели маленьких детей, которых родители - сами нелегальные мигранты - взяли с собой.

Караван мигрантов обострил и внутриполитические дискуссии в США, связанные со строительством стены на границе с Мексикой. В итоге приведшие к нынешнему "шатдауну", то есть к приостановке деятельности примерно четверти федеральных ведомств.

Отсутствие финансирования работы правительства отразилось в том числе и на функционировании администрации: накануне, принимая делегацию спортсменов, Трамп оплатил небольшой фуршет, пусть и состоящий главным образом из фаст-фуда, из своих собственных средств.