Хьюстон и Юта празднуют победу

В копилке "Хьюстон Рокетс" очередная победа. В матче регулярного чемпионата НБА "ракеты" на домашнем паркете разгромили "Мемфис Гриззлиз" со счетом 112:94. Гостям удалось добиться преимущества в первой четверти, но затем удача от них отвернулась.

Главным героем встречи стал хьюстонский защитник Джеймс Харден. Он принес команде 57 очков. В этом сезоне он набирает более 40 очков за игру уже в 14 раз. Для главного тренера "ракет" Майкла д’Антони это 600 победа в карьере.

В параллельном матче "Юта Джаз" принимала "Детройт Пистонс". Встреча завершилась со счётом 100:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Руди Гобер. В его активе - 18 очков, 25 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота. Именно он помог команде вырваться вперед в третьей четверти.

Лучшим у Детройта оказался Блэйк Гриффин. Но его 19 очков для победы клубу не хватило.