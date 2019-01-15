Франция: Макрон дал старт национальным дебатам

Президент Франции Эммануэль Макрон "вышел в народ". Глава государства встретился с мэрами региона Нормандия в городе Гран-Буртерульд. Таким образом, Макрон дал старт национальным дебатам по актуальным социально-экономическим вопросам, поднятым протестным движением "желтых жилетов". Президент указал, что насилие - не выход из ситуации и призвал искать пути решения наболевших вопросов:

"Я бы хотел, чтобы сегодняшний обмен мнениями был свободным и откровенным, поэтому я прошу вас рассказать мне, что у вас на душе, о ваших мыслях и предложениях для нашей страны".

В местном спортивном комплексе собрались 600 нормандских мэров. Участники встречи говорили президенту о том, что ждут от него конкретных мер в области здравоохранения, образования, пенсионной и налоговой сферах, которые должны позволить восстановить доверие между властью и населением. Многие не скрывали своей обеспокоенности.

Жан-Франсуа Лемель, мэр Клипонвиля: "Я говорю с вами от чистого сердца. Я считаю, что Франция серьезно больна, и думаю, что заболевание это настолько тяжелое, что для лечения потребуется очень хороший доктор. Я держал в руках письма с жалобами населения... Эти записи пронизаны человеческими страданиями".

Сами "желтые жилеты" высказывают подозрения в адрес властей и не спешат садиться за стол переговоров. В связи с визитом Макрона в Гран-Буртерульд запретили любые демонстрации и перекрыли въезды. И тем не менее сотне протестующих все-таки удалось выйти на улицу.