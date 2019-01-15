Иранский спутник не достиг расчетной орбиты

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Иран провел запуск спутника "Пайам, однако его не удалось вывести на расчетную орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми. Запуск спутника был произведен во вторник с космодрома имени Имама Хомейни. Сообщалось, что "Пайам" должен был передавать изображения территории Ирана и проводить замеры радиационого излучения в космосе.

О намерении запустить спутники на ракетах-носителях собственного производства президент Ирана Хасан Роухани рассказал десятого января. Тогда Роухани заявил, что "Иран гордится своими ракетами гражданского и оборонного назначения".