Иран провел запуск спутника "Пайам, однако его не удалось вывести на расчетную орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми. Запуск спутника был произведен во вторник с космодрома имени Имама Хомейни. Сообщалось, что "Пайам" должен был передавать изображения территории Ирана и проводить замеры радиационого излучения в космосе.
Иранский спутник не достиг расчетной орбиты
О намерении запустить спутники на ракетах-носителях собственного производства президент Ирана Хасан Роухани рассказал десятого января. Тогда Роухани заявил, что "Иран гордится своими ракетами гражданского и оборонного назначения".
3 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что запуск иранских ракет не нарушает резолюцию СовБеза ООН 2231. Его слова стали ответом на обвинения Тегерана со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в несоблюдении этой резолюции. Американская сторона призывала Тегеран отказаться от запуска ракет-носителей в ближайшие месяцы.