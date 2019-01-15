Шахты: число жертв взрыва растет

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах, по данным МЧС, увеличилось до четырех: спасатели обнаружили на месте инцидента тела мужчины и женщины. Неизвестной остается судьба еще одного человека.

Трагедия в городе Шахты Ростовской области разыгралась 14 января. Здесь на последнем этаже девятиэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. На девятом и восьмом этажах были разрушены четыре квартиры . В них проживали в общей сложности 12 человек. Семь спасены из-под завалов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Панихида по погибшим состоится 16 января, объявленного городскими властями днем траура.