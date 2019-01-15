Женщина-трансгендер в баварском парламенте

Впервые в истории Германии в парламенте будет работать женщина-трансгендер. Депутат баварского ландтага от партии "Союз 90 / Зелёные" Маркус Гансерер был избран в 2013 году. Несколько недель назад, после начала своего второго срока, Гансерер признался в том, что считает себя женщиной. Тесса Гансерер на своей первой пресс-конференции в новом качестве призвала власти Германии на законодательном уровне упростить смену пола. Сегодня для этого требуется согласие двух врачей.

Тесса Гансерер, "Союз 90 / Зелёные": "Это не причуда и не болезнь. Но в нашем обществе трансгендерность до сих пор считается табу, люди исключены из жизни общества, предрассудки не исчезают, трансгендеры до сих пор ежедневно подвергаются дискриминации".

В прошлом месяце бундестаг одобрил принятый правительством Германии законопроект, разрешающий указывать третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.