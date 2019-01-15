Налоговые злоупотребления и право вето

Цифровой транснациональный цибизнес укрывал в последние годы свою прибыль от налогов в небольших странах-членах Евросоюза. Ради привлечения его к себе, они порой злопотребляли своим правом налагать вето на инициативы в области налогобложения.

Во вторник Брюссель предложил лишить такого права национальные столицы. Еврокомиссар по финансам сказал, что отмена принципа единогласия позволит возвращать в государственные бюджеты милларды евро.

«Единогласие больше не защищает фискальный суверенитет государств-членов, - сказал Пьер Московиси. - Я полагаю, что на дебатах, которые разрешим, будет поднят глубокий институциональный и политический вопрос: каковы угрозы фискальному суверенитету государств-членов».

Евросоюз сообщил, что отсутствие общей позиции в отношении налога на транзакции, который впервые попробовали ввести в 2011 году, сокращало доход ЕС на 57 миллардов евро в год. За реформу в этой сфере больше всего выступает Франция, а сопротивляются ей прежде всего Кипр, Мальта, Балтийские и Скандинавские страны.

«Налогообложение остается одним из последних бастионов единогласия, в то время как голосование квалифицированным большинством стало почти нормой в Евросоюзе даже для столь чувствительных проблем, как сотрудничество полиции и судов в борьбе с гражданскими и уголовными преступлениями, - продолжал еврокомиссар. - Не думаю, что это будет более сложным в налоговых вопросах».

Московиси добавил, что на следующем этапе голосование квалифицированным большинством будет введено для реализации таких целей, как борьба с изменением климата.