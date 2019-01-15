Что ЕС предложит Великобритании?

Евросоюз не хочет отпускать Соединённое Королевство. Он уже добился проведения повторных референдумов - по поводу Маастрихтского и Лиссабонского договоров, соответственно, в Дании и Ирландии. И там, и там сперва сказали "нет", а через полтора года дали "правильный" ответ.

В Великобритании такой процесс может быть более долгим, болезненным и принести другой результат. Она слишком велика и сильна, чтобы принудить её к отказу об «брексита». Но это событие можно перенести с 29 марта на более поздний срок. Это может произойти по просьбе Лондона и с согласия 27 остальных столиц ЕС на экстренном саммите.

Добавочное время потребуется для проведения внеочередных парламенстких выборов или повторного референдума. Тогда уже без Великобритании пройдут майские выборы в Европарламент. Но в нём найдутся, если нужно, места для британских депутатов. Так, в него было кооптировано несколько законодателей из Румынии и Болгарии, когда их страны вступили в Евросоюз.

Он проявляет к своим членам и жёсткость, и гибкость.