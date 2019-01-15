Цвета предвыборной кампании в ЕС

В борьбу за представительство в Европарламенте включилась ещё одна крайне-правая партия. Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен развернула предвыборную кампанию под красно-синим цветом и лозунгом «Мы - Европа народов и суверенных наций» Депутат из Германии недоволен наступлением евроскептиков:

«Я вижу чрезмерное злоупотребление парламентскими привилегиями и полномочиями со стороны тех, кто не хочет Европы, - сказал в Страсбурге социалист Джо Лайнен. - Эти националисты рвутся занять места в Европарламенте, объединиться в парламентской группе со своими единомышленниками, чтобы не созидать, а разрушать, бросать подобные воодящие в заблуждение лозунги. Я опасаюсь, что таких противников ЕС будет очень много в новом составе, и работать в Европарламенте будет ещё труднее, чем сейчас».

Марин Ле Пен пытается отмежеваться от созданного её отцом Жан-Мари "Национального фронта" и одиозных движений прошлого, активисты которых носили коричневые или черные рубашки. Ещё один немецкий депутат считает такой пиар излишним:

"Думаю, неправильно постоянно впадать в истерику и предсказывать, что Евросоюз станет совершенно другим, - сказала "зелёная" Ребекка Хармс. - Несмотря на угрозу черного или коричневого цветов, поддерживающие Евросоюз политики должны выступать с более конкретными предложениями для граждан и объяснить им, почему нужно голосовать про-европейским образом".

Лидер "Национального объединения" пытается привлечь на свою сторону «жёлтые жилеты» — это участники протестов, которые проявляют общественную активность и могут вдохнуть жизнь в европейскую политику.