Мариу Сентену: "Брексит отразится на всех в еврозоне"

"Чтобы разрешить эту сложную проблему, нужно сохранять хладнокровие и здравомыслие. Речь идёт о структурной перестройке и на то, чтобы к ней приспособились хозяйствующие субъекты, домохозяйства и компании, потребуется время. Она по разному отразится на странах ЕС. Сильнее всего достанется, конечно Ирландии, а также Нидерландам. Но приспосабливаться придётся всем странам ЕС".

В ожидании решающего голосования в британском парламенте Франкфуртская фондовая биржа сохраняла спокойствие. Но трейдеры на Миланской бирже активно избавлялись от ценных бумаг итальянских банков.