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Мариу Сентену: "Брексит отразится на всех в еврозоне"

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 Юрий Смирнов 
Мариу Сентену: "Брексит отразится на всех в еврозоне"
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REUTERS/Pedro Nunes/File Photo
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Великобритании и ЕС нужно любой ценой избежать "жёсткого брексита". Такую точку зрения высказал Марио Сентену, министр финансов Португалии и председатель Еврогруппы – совета министров финансов еврозоны:

"Чтобы разрешить эту сложную проблему, нужно сохранять хладнокровие и здравомыслие. Речь идёт о структурной перестройке и на то, чтобы к ней приспособились хозяйствующие субъекты, домохозяйства и компании, потребуется время. Она по разному отразится на странах ЕС. Сильнее всего достанется, конечно Ирландии, а также Нидерландам. Но приспосабливаться придётся всем странам ЕС".

В ожидании решающего голосования в британском парламенте Франкфуртская фондовая биржа сохраняла спокойствие. Но трейдеры на Миланской бирже активно избавлялись от ценных бумаг итальянских банков.


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