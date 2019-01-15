Кампания крайне-правых. Скромный Ди Майо. Памяти журналистов

В программе "Вкратце из Брюсселя":
В борьбу за представительство в Европарламенте включилась ещё одна крайне-правая партия. Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен развернула предвыборную кампанию под красно-синими цветами и лозунгом «Мы - Европа народов и суверенных наций».
Дешёвый вояж итальянского популиста
Вице-премьер Италии приехал на скромном микроавтобусе в Страсбург, чтобы запустить предвыборную кампанию популистского "Движения 5 звёзд".
Луиджи Ди Майо призывает упразднить Европарламент и заявляет, что депутаты впустую тратят за свой срок около миллиарда евро денег налогоплательщиков.
В Еврейском музее не нашли ДНК Неммуша
Адвокаты обвиняемого в нападении на музей в Брюсселе призвали оправдать его на том основании, что на двери и турникете не было обнаружено никаких следов ДНК.
Радиостудия имени погибших репортёров
Председатель Европарламента Антонио Таяни одобрил решение депутатов об увековечении памяти двух журналистов, убитых в Страсбурге в конце прошлого года при нападении джихадиста на рождественский рынок.
В честь итальянца Антонио Мегалицци и поляка Бартоша Недзельского будет названа парламентская радиостудия.