"Гигантская" победа Шиффрин

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин увеличила отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира. Спортсменка из США выиграла соревнования в гигантском слаломе на этапе в итальянском Кронплатце. Эта победа стала для Шиффрин десятой в сезоне.

Американка вырвалась в лидеры уже после первой попытки, а по итогам двух показала результат 2 минуты и 4,75 секунды. Второе место заняла француженка Тесса Ворле. Третьей стала итальянка Марта Бассино.

REUTERS/Borut Zivulovic

В общем зачете Кубка мира Шиффрин – безоговорочный лидер. Она набрала почти 1300 очков. Идущая следом Петра Вльгова из Словакии отстает от американки почти на 450 очков.

Шиффрин - двукратная олимпийская чемпионка. Американка выиграла "золото" в слаломе на сочинской олимпиаде и в гигантском слаломе на Играх в Пхенчхане. Там же она завоевала "серебро" в комбинации. Кроме того, в копилке Шиффрин – три "золота" чемпионатов мира в слаломе и "серебро" в гигантском слаломе.