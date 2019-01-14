Революция в лечении рака близка?

Продолжительность жизни в Европе растёт, но с ней увеличивается и число заболеваний раком. Новая научная инфраструктура может помочь противостоять этой угрозе.

Медицинские исследователи используют образцы человеческой ткани для изучения сложных заболеваний, таких как рак. Чем больше образцов они могут получить, тем выше шансы лучше понять болезнь и найти новые методы лечения. Ученые в Австрии и по всей Европе выстраивают новую исследовательскую инфраструктуру, которая обеспечит доступ к десяткам миллионов биологических образцов человека.

Если вы живете в развитой стране, то диагностировать у вас рак толстой кишки намного проще. Ежегодно более 1 миллиона человек заболевают этим недугом, который зачастую трудно диагностировать и лечить. Биобанки по всей Европе собирают образцы раковой опухоли в рамках Европейского исследовательского проекта ADOPT.

"Здесь собрано более 60 тысяч образцов карциномы толстой кишки, это огромное количество. Это почти все, что вы можете себе представить. Начиная от волос до мелких кусочков мышцы или кожи — в нашем распоряжении есть все”, – заявляет управляющий директор биобанка "Грац" Карине Саргсян.

Некоторые образцы в биобанке хранятся при комнатной температуре, другие заморожены.

“У нас есть и живые образцы — криоконсервированная ткань, которая хранится в жидком азоте при очень глубоких минусовых температурах. Эта ткань все еще жива, и есть некоторые конкретные вопросы исследования, на которые вы можете ответить только имея живой образец”, - добавляет Саргсян.

Пораженные раком ткани берутся у пациентов хирургии, которые дали письменное согласие подарить эти клетки науке.

Образцы помещаются в формалин, на них делаются тонкие срезы, а затем их регистрируют в базе данных.

Исследователи могут получить необходимые данные через инфраструктуру биобанка BBMRI, которая обеспечивает доступ примерно к 200 миллионам образцов по всей Европе.

"Важно понимать, что просто наличие биологическиех образцов, как правило, недостаточно для проведения исследования — нам необходима информация о пациентах, о донорах, о лечении, которое они проходили, данные о возможном влиянии окружающей среды на развитие заболевания и многих других вещах. Мы имеем дело с довольно деликатными медицинскими данными, поэтому заботимся о защите конфиденциальности пациентов", – уточняет глава департамента IT-технологий BBMRI-ERIC Петр Холуб.

Представленный аппарат в автоматическом режиме в день просматривает тысячу образцов в очень высоком разрешении. Это бесценный материал для алгоритмов, которые могут революционизировать медицинскую диагностику в ближайшем будущем.

"Сейчас существуют совершенно новые способы исследования биологических материалов. Эти предметные стекла теперь гораздо более актуальны для исследователей в оцифрованном с помощью сканеров высокого разрешения виде. Это делает их уникальными в составлении алгоритмов, которые могут распознавать морфологические изменения лучше, чем люди", – заявляет глава центра молекулярной биомедицины Университета Граца Курт Затлукал.

Подобные биобанки могут открыть путь к более быстрой диагностике рака толстой кишки и других сложных заболеваний, а также к более персонализированному лечению для отдельных пациентов.

"Конечная цель - разработка новых алгоритмов с очень высокой степенью точности, способных производить лучшую диагностику, чем обычные методы. И это именно то, к чему мы стремимся - а именно найти оптимальное лечение для пациентов, как можно быстрее", – заявляет глава центра медицинских исследований Университета Граца Кристиан Гюлли.