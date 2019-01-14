Необычайно снежную зиму переживают жители и туристы в Баварских Альпах. В курортном городке Бальдершванг лавина обрушилась на отель, где находилось около ста постояльцев. К счастью, никто не погиб, но снег разбил окна и засыпал внутренние помещения гостиницы. Людей из здания эвакуировали.
Бавария: лавина в отеле
Снегом завалило и Берхтесгаден, где на прошлой неделе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Этот альпийский городок, пострадавший от мощных снегопадов, в понедельник посетил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, необходимо глубоко проанализировать происходящее, и сделать правильные выводы на будущее, с тем, чтобы эффективно бороться с последствиями экстремальной погоды.
Непростое положение дел и в соседней с Германией Австрии. Известные среди любителей горнолыжного отдыха поселки Лех, Цюрс и Штубен из-за обильных снегопадов отрезаны от внешнего мира. Добраться или выбраться из этих курортов пока не представляется возможным. Автодороги закрыты из-за лавинной опасности. За последние дни в Центральной и Западной Европе в результате схода лавин погибли или пострадали десятки человек.