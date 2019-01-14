Инновации в часовой индустрии

В этом году модели роскошных часов здесь покажут 35 производителей. На полях выставки пройдут конференции и встречи участников рынка.

Гийом де Сейн из компании Hermes говорит: "Главная задача часовой индустрии сегодня —находить новые идеи, обновлять, удивлять. Думаю, что еще осталось много возможностей для создания часов, которые станут настоящим образцом искусной работы".

Из Женевы передает корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг: "Действительно, время не стоит на месте для часовой индустрии. Вот в этой лаборатории знакомят посетителей с последними разработками и данными исследований, которые могут изменить привычный уклад".

Швейцарская эмалировщица Инес Камагучи расказывает о технологии дополненной реальности, которая может облегчить задачу взаимодействия мастера с оборудованием:

"С помощью этой технологии мастер может лучше чувствовать поверхность, в процессе работы он может прочувствовать то, что раньше нельзя было потрогать руками — это хрупкие, маленькие частицы, с высокой температурой".

Организатор салона — Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie). Управляющий директор Фабьен Лупо говорит: "Наша индустрия сегодня динамично развивается и стремится быть современной и технически совершенной. И мы хотим это показать, а также привлечь новые таланты".

Часовая промышленность восстанавливает рост после недавнего падения, ключевым рынком для роста остается Китай.

Патрик Пруно возглавляет швейцарские мануфактуры Girard-Perregaux и Ulysse Nardin. Он говорит: "В будущем наша индустрия продолжит рост, мы не только завоюем новые рынки в странах Азии, но и увеличим продажи в западной Европе и в мире в целом".

На салоне было объявлено, что производитель элитных часов Panerai в 2021 году станет спонсором итальянской команды Luna Rossa на регате Кубок Америки.

Шкипер Макс Сирена говорит: "Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в этой регате. Сейчас нам нужно много сделать, в этот период мы принимаем важные стратегические решения, которые принесут результат через несколько лет".

На выставке можно заметить много знаменитостей. Актер Пирс Броснан — официальный посол часовой компании Speake-Marin: "Я хочу быть частью поколения часовых мастеров, которые передают традиции дальше".

В этом году Международный салон высокого часового искусства работает до 17 января и в четверг будет открыт для широкой публики.