Нападение на мэра Гданьска: политик находится в тяжелом состоянии

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Состояние здоровья мэра Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевые ранения во время благотворительного концерта, остается без изменений. Об этом рассказала его заместитель Александра Дуркевич.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Во время мероприятия 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом. После продолжительных реанимационных мероприятий на месте мэр был отправлен в больницу. Нападавший задержан.