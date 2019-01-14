Состояние здоровья мэра Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевые ранения во время благотворительного концерта, остается без изменений. Об этом рассказала его заместитель Александра Дуркевич.
Нападение на мэра Гданьска: политик находится в тяжелом состоянии
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Инцидент произошел в воскресенье вечером. Во время мероприятия 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом. После продолжительных реанимационных мероприятий на месте мэр был отправлен в больницу. Нападавший задержан.
Томаш Стефаньяк, врач: "Пациент жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Операция длилась порядка пяти часов. Мы перелили 41 единицу крови. Ранения очень серьезные: затронуто сердце, повреждены диафрагма и органы брюшной полости".
Мотивы преступления выясняются. 53-летний Адамович занимает пост мэра Гданьска с 1998 года. Ранее он состоял в партии "Гражданская платформа", которая сейчас представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу в стране.