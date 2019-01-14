"Заметки из США": рок-н-ролл жив

Музей "Зал славы рок-н-ролла" открыл свои двери в 1995 году. Здание, в котором разместилась беспрецедентная коллекция музыкальных артефактов, спроектировано архитектором Бэй Юймином (он известен также Пирамидой Лувра в Париже).

Кливленд Вэнс занес в свой личный перечень обязательных для посещения мест неслучайно; город - признанная колыбель рок-н-ролла, именно здесь впервые стали передавать по радио рок-н-ролльные композиции, а позднее открыли уникальный музей - Зал слваы рок-н-ролла.

Американский Кливленд - колыбель рок-н-ролла. Этот город в штате Огайо стал второй остановкой в американском турне героя новой программы "Заметки из США", ирландского музыканта Фоя Вэнса.

На то, чтобы разместить музей у себя, претендовали Нью-Йорк, Филадельфия, Новый Орлеан, Сан- Франциско, Мемфис, Чикаго и собственно Кливленд. Члены организационного комитета посетили каждый из этих городов. Кливленд обошел конкурентов благодаря неоспоримым фактам из своей музыкальной истории.

Именно в этом городе в 50-е годы прошлого века работал культовый ди-джей Алан Фрид, которому приписывают изобретение термина "рок-н-ролл"; усилиями Фрида в Кливленде в 1952 году прошел первый рок-н-ролльный концерт.

Позднее инициатива была подхвачена местными СМИ; кливлендское радио WMMS быстро стало одой из самых влиятельных в Америке рок-радиостанций.

Примечательно, что экспозиция"Зала славы" постоянно обновляется и пополняется: в списки звезд музей вносит всех, кто оказал существенное влияние на мировую индустрию музыки.

В первой десятке самых значимых фигур значились Элвис Пресли, Чак Берри, братья Эверли, Дж. Браун, Сэм Кук. В список 2018 года добавлены группы Вon Jovi, Dire Straits, а также - посмертно - исполнительницы Нина Симон и Розетта Тарп.

Хлебом единым

Кливленд - один из обязательных к посещению американских городов для музыкантов и меломанов. Однако ограничивать программу визита только этой стороной не стоит.

Один из самых многонациональных городов Америки, Кливленд является и признанным гастрономическим центром, площадкой кулинарных фестивалей. Сюда приезжают работать именитые повара и ресторанные критики. Особенность Кливленда - гармоничное сочетание привнесенных иммигрантами гастрономических традиций.

В районе "Маленькая Италия", как следует из названия, сконцентрированы лучшие рестораны итальянской кухни. Те, кто любит основательные обеды и ужины, подойдут меню "Славянской деревни", где традиционно селятся выходцы из Восточной Европы. Квинтэссенцией гастрономического разнообразия города и региона является знаменитый рынок Кливленда - Westside Market.

Ты помнишь, как все начиналось?

История Кливленда не менее увлекательна чем его сегодняшний день.

Город был основан в конце 18 века на месте древнего индейского поселения берегу озера Эри. Его отцом-основателем считается Мозес Кливленд (Moses Cleaveland) — политик, генерал, участник Войны за независимость. По версии историков, в результате опечатки в местной газете буква "а" в названии города была пропущена, причем ошибка закрепилась...

Город стремительно рос, быстро превратившись в промышленный центр с разветвленной сетью каналов и железных дорог. К 1920 он стал пятым городом в США по числу жителей. Здесь обосновались представители 48 национальностей, говорившие на 40 языках. Кливленд был первым в США по числу миллионеров и имел все шансы стать богатейшим в Америке - вплоть до Великой депрессии.

Сегодня общая городская агломерация Кливленда составляет 2,25 млн. человек, что делает Кливленд крупнейшим населенным пунктом в Огайо.