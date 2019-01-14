"Заметки из США": куда спешили "роллинги" и Шер

Маскл-Шолс, городок в штате Алабама. Первая остановка в турне, организованном для серии программ "Заметки из США". Гидом и рассказчиком в этом эпизоде выступает Фой Вэнс, музыкант из Северной Ирландии.

Живописный город на берегу реки Теннесси он выбрал неслучайно: здесь находятся как минимум две легендарные звукозаписывающие студии. Fame Recording была открыта в 60-е годы культовым продюсером Риком Холом; в ее стенах звучали голоса Ареты Франклин, Отиса Реддинга, Rolling Stones...

Линда Холл, жена Рика Холла вспоминает: "Рик очень любил музыкантов, с которыми работал. ему везло, он находил их прямо здесь, поблизости, возьмите Джимми Хьюза и Артура Александра, они - их здешних мест. А потом появился Перси Следж. Как только Рик услышал его композицию "Когда мужчина любит женщину", он сразу понял: "Она станет хитом".

Записанная здесь музыка расходилась по миру; Fame Recording выпустила 350 миллионов дисков.