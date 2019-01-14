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Notes from the USA

"Заметки из США": куда спешили "роллинги" и Шер

"Заметки из США": куда спешили "роллинги" и Шер
 Euronews 
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Маскл-Шолс, городок в штате Алабама. Первая остановка в турне, организованном для серии программ "Заметки из США". Гидом и рассказчиком в этом эпизоде выступает Фой Вэнс, музыкант из Северной Ирландии.

Живописный город на берегу реки Теннесси он выбрал неслучайно: здесь находятся как минимум две легендарные звукозаписывающие студии. Fame Recording была открыта в 60-е годы культовым продюсером Риком Холом; в ее стенах звучали голоса Ареты Франклин, Отиса Реддинга, Rolling Stones...

Линда Холл, жена Рика Холла вспоминает: "Рик очень любил музыкантов, с которыми работал. ему везло, он находил их прямо здесь, поблизости, возьмите Джимми Хьюза и Артура Александра, они - их здешних мест. А потом появился Перси Следж. Как только Рик услышал его композицию "Когда мужчина любит женщину", он сразу понял: "Она станет хитом".

Записанная здесь музыка расходилась по миру; Fame Recording выпустила 350 миллионов дисков.

Успех студии в доселе малоизвестном городе с 13-тысячным населением обеспечили в том числе и сейшн-музаканты группы Swampers. Позднее они решили открыть собственный бизнес: в 1969 году в нескольких километрах от Fame Recording свет увидела студия Muscle Shoals Sound.

Колин Лотт, сотрудник студии, показывает и рассказывает: "У нас есть фотографии Rolling Stones, музыканты сняты при входе в студию. Снимки сделаны в декабре 69, когда "роллинги" приезжали сюда на три дня. Если присмотритесь, увидите за их спиной большой оранжевый диван и кресло. Он по-прежнему на месте. Эта мебель появилась здесь в 1969 году, и больше ее не меняли".

Обе студии - это не только музей новейшей истории американской музыки, но и действующие рабочие площадки: исполнители приезжают сюда и сегодня.

Некоторые хиты, записанные в студиях Маскл-Шолс:

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