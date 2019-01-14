Макрон зовёт французов на дебаты

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале всенародного обсуждения насущных политических и социально-экономических вопросов. Идея такого обсуждения была изложена им в "письме к французам", опубликованном общенациональными газетами.

В своём письме Макрон выносит на обсуждение несколько вопросов, но граждане в праве предлагать свои темы. Среди вопросов, сформулированных президентом: какие налоги нужно снизить? на что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? не следует ли чаще проводить референдумы и кто может их инициировать?

Прения по этим вопросам пройдут в залах заседания местных органов власти. На них также можно будет дать ответ на специальной странице в интернете.

"Большие дебаты", которые продлятся до 15 марта, призваны канализировать в конструктивное русло общественное недовольство, которое проявило себя в движении "жёлтых жилетов". Итоги обсуждения будут подводиться в течение месяца. На основе анализа полученных ответов Эммануэль Макрон обещает предложить французам новый общественный договор.

По мнению наблюдателей, идея всенародного обсуждения это последний шанс для Макрона вернуть себе популярность, заметно растраченную за полтора года нахождения у власти. В глазах недовольных он остаётся защитником интересов крупного бизнеса.