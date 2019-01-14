Португальскому "Лельо" 113 лет

Один из красивейших книжных магазинов мира - португальский "Лельо" - отмечает 113 лет. Знаменательной дате радуются не только библиоманы, которые заходят сюда в поисках новых захватывающих историй аж с 1906 года. Стены "Лельо" буквально пропитаны историей и поражают своими удивительными витражами, резьбой по дереву, витиеватой лестницей и фасадом в стиле ар-деко. Наконец, здание не обходят своим вниманием и фанаты юного волшебника Гарри Поттера: именно "Лельо" послужил прототипом магазина волшебных книг из знаменитой серии романов Джоан К. Роулинг. Сама писательница не раз сюда заглядывала, когда работала в Порту преподавательницей английского языка.

В скором времени администрация магазина рассчитывает пополнить свою коллекцию первыми изданиями романа "Гарри Поттер и философский камень", эпопеи "Лузиады" 16 века и первой португальской газеты 1641 года.

"Книги - это не только приятное времяпрепровождение, истории. Книга - это еще и предмет искусства, неплохой вариант вложения денег,"- отмечает директор магазина Аурора Педро Пинто.

Сделать предложения о покупке редких публикаций администрации позволила новая политика: с недавнего времени вход в книжный стал платным. При этом ежедневно "Лельо" посещают около 4 тысяч человек.

"Данные приобретения позволят администрации магазина познакомить читателей с ценными книгами. Те не окажутся запертыми в частных коллекциях", - Рикардо Фигейра, корреспондент "Евроньюс".