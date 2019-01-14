Ущерб от «брексита». Открытые пестициды. Голосование по налогам. ЕС просит Великобританию остаться.

Возможный ущерб от «брексита» становится все более реальным. Во всяком случае, для Испании. При «жестком брексите» авиакомпания Iberia может лишиться права летать в Европу . В Брюсселе поставили двойное условие: большинство инвесторов должно быть из Евросоюза и контроль над бизнесом тоже должен происходить на территории ЕС.

Информация о пестицидах в ЕС должна стать доступнее

Депутаты Европарламента проголосуют в среду за то, чтобы сделать процедуру разрешения пестицидов в ЕС более прозрачной. В отчете специального комитета по пестицидам говорится, что общественности должен быть предоставлен доступ к исследованиям, включая все данные и сопутствующую информацию.

Система голосования ЕС по налогам изменится

Еврокомиссия представит свои предложения по постепенному переходу к квалифицированному большинству в вопросах налогов. Сейчас решения принимаются единогласно. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси признает, что единодушие является препятствием и сомневается, что к марту будет соглашение по налогообложению цифровых гигантов.

Евродепутаты зовут Великобританию назад

Европа зовет британцев назад. Более ста членов Европарламента просят граждан и политиков в Великобритании пересмотреть свое решение покинуть Евросоюз. Подписавшиеся сожалеют о выборе «брексита» и утверждают, что готовы поддержать британцев, если те пожелают остаться в европейской семье.