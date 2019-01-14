Рак толстой кишки прогрессирует наравне с его лечением

Число заболевания раком толстой кишки растет по всей Европе. Что делает эту болезнь настолько сложной для диагностики и лечения, и как биобанки с их десятками тысяч образцов карциномы могут помочь врачам и медицинским исследователям в оказании помощи пациентам? Мы поговорили с Гербертом Штегером, заведующим клиническим отделением онкологии Медицинского университета Граца, и Карине Саргсян, управляющим директором биобанка Граца Медицинского университета Граца.

"20 лет назад мы лечили только один вид рака толстой кишки. Сегодня мы выяснили, что у него есть возможно сотни подвидов. Мы научились классифицировать онкологических больных, и выяснили, что определенные части раковых клеток можно использовать при лечении этого недуга. Нам нужно получить как можно больше информации, и чем лучше мы можем определить эти необходимые части пораженных клеток, тем точнее мы сможем диагностировать вид опухоли у пациентов для оптимизации выбора лечения", - заявляет Герберт Штегер.

"Рак толстой кишки очень разнообразен. Есть различные стадии, степени заболевания, разный рецепторный статус, разные виды реакции на определенные онкологические методы лечения. Так что, имея в арсенале данные о типах этого вида рака, все его разнообразие, в процессе исследования мы можем выбрать наиболее точное, индивидуальное лечение для каждого пациента", - заявляет Карине Саргсян, управляющий директор биобанка Граца.