"Жёлтые жилеты" замедлили рост экономики

Размер текста Aa Aa

Экономический рост во Франции замедлился из-за акций протестов "жёлтых жилетов". По оценкам экспертов, рост ВВП в последнем квартале ушедшего года составит всего 0,2%. Массовые демонстрации более всего повлияли на промышленное производство и сферу услуг.

В мэрии Парижа подсчитали, что в декабре на 3% сократился столичный гостиничный сектор. Авиакомпания Air France KLM в 15 миллионов евро оценивает свои убытки, связанные с антиправительственным манифестациями, из-за которых туристы отказываются от планов посетить Францию. А из-за падения розничных продаж финансовые потери торговых центров и магазинов достигли уже двух миллиардов евро.