Экономический рост во Франции замедлился из-за акций протестов "жёлтых жилетов". По оценкам экспертов, рост ВВП в последнем квартале ушедшего года составит всего 0,2%. Массовые демонстрации более всего повлияли на промышленное производство и сферу услуг.
"Жёлтые жилеты" замедлили рост экономики
В мэрии Парижа подсчитали, что в декабре на 3% сократился столичный гостиничный сектор. Авиакомпания Air France KLM в 15 миллионов евро оценивает свои убытки, связанные с антиправительственным манифестациями, из-за которых туристы отказываются от планов посетить Францию. А из-за падения розничных продаж финансовые потери торговых центров и магазинов достигли уже двух миллиардов евро.
Премьер-министр Эдуар Филипп подтвердил, что в наступившем году дефицит государственного бюджета достигнет 3,2% ВВП. Ситуация с "жёлтыми жилетами" вынудила президента Эммануэля Макрона отменить свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.