По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в городе Шахты Ростовской области, личность жертвы установлена, это 32-летняя женщина.
Взрыв в Шахтах: есть жертвы
Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. В разрушенных квартирах проживали в общей сложности 12 человек. Семеро из них спасены, судьба четырех, в том числе ребенка, устанавливается.
В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают взрыв бытового газа.
Повреждены четыре квартиры, эвакуированы 140 человек.
Ровно две недели назад схожий инцидент произошел в другом российском городе - Магнитогорске.
Жертвами взрыва 31-го декабря стали 39 человек, власти тогда сказали, что причиной трагедии также стал взрыв бытового газа.