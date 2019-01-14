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Взрыв в Шахтах: есть жертвы

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 Елена Караева 
Взрыв в Шахтах: есть жертвы
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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в городе Шахты Ростовской области, личность жертвы установлена, это 32-летняя женщина.

Фото Рейтер
Последствия взрыва в ШахтахФото Рейтер

Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. В разрушенных квартирах проживали в общей сложности 12 человек. Семеро из них спасены, судьба четырех, в том числе ребенка, устанавливается.

Фото Рейтер
Спасательная операция в Шахтах на месте проишествия продолжаетсяФото Рейтер

В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают взрыв бытового газа.

Фото Рейтер
Взрыв произошел в 9-этажном доме в городе Шахты ранним утромФото Рейтер

Повреждены четыре квартиры, эвакуированы 140 человек.

Ровно две недели назад схожий инцидент произошел в другом российском городе - Магнитогорске.

Жертвами взрыва 31-го декабря стали 39 человек, власти тогда сказали, что причиной трагедии также стал взрыв бытового газа.


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