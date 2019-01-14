В Детройте открывается международный автосалон

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На фоне проблем, с которыми в настоящее время сталкивается автомобильная индустрия, в Детройте начинает работу международный автосалон. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, замедление мировой экономики, ужесточение природоохранной политики и изменение вкусов потребителей... На все эти вызовы автоконцернам предстоит дать адекватный ответ.

По словам аналитика Мишель Кребс, автомобильная отрасль переживает переходный период: "Последние десять лет или около того, машины продавались очень хорошо. Возможно в предстоящие пару лет продажи упадут. В то же время автомобильные компании должны сосредотачиваться на сегодняшнем бизнесе. Получение прибыли необходимо для финансирования проектов. Будущее будет другим".