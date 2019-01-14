Лёб потерял на "Дакаре" почти 30 минут

Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия, выступающий на "Тойоте", сохраняет лидерство в общем зачете ралли-марафона "Дакар". На седьмом этапе, протяженностью в триста восемьдесят семь километров, он показал четвертый результат, уступив победителю французу Стефану Петеранселю почти двенадцать минут. Это второй успех французского раллиста на нынешнем рейде. В общем зачете он занимает второе место с отставанием от катарца в двадцать девять минут.

Вторым к финишу в понедельник пришел испанец Нани Рома, как и Петерансель выступающий на "Мини".

А вот Себастьяна Лёба на следующий день после третьей победы на этапах постигла крупная неудача - из-за проблем с электроникой он вынужден был остановиться и потерял около тридцати минут, что отбросило его на четвертое место в общем зачете.

В классе мотоциклов седьмой этап выиграл британец Сэм Сандерленд, а общий зачет возглавил американец Рики Брабек, который показал третий результат.