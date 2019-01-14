Грузовой Boeing 707 авиакомпании Kyrgyzstan Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в одном из аэропортов Тегерана.
Грузовой Boeing 707 потерпел крушение в аэропорту Тегерана
Самолет вылетел из Бишкека и должен был приземлиться в международном аэропорту Кереджа в пригороде Тегерана, пилоты, судя по всему, ошиблись и начали снижение в другой расположенной поблизости воздушной гавани.
На борту воздушного судна находились по меньшей мере десять человек.
О судьбе экипажа поступает противоречивая информация.