Грузовой Boeing 707 потерпел крушение в аэропорту Тегерана

Грузовой Boeing 707 авиакомпании Kyrgyzstan Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в одном из аэропортов Тегерана.

Самолет вылетел из Бишкека и должен был приземлиться в международном аэропорту Кереджа в пригороде Тегерана, пилоты, судя по всему, ошиблись и начали снижение в другой расположенной поблизости воздушной гавани.

На борту воздушного судна находились по меньшей мере десять человек.

О судьбе экипажа поступает противоречивая информация.