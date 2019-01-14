«Брексит» угрожает работе авиакомпании Iberia

Возможный ущерб от «брексита» становится все более реальным. Во всяком случае, для Испании. При «жестком брексите» авиакомпания Iberia может лишиться права летать в Европу . В Брюсселе поставили двойное условие: большинство инвесторов должно быть из Евросоюза и контроль над бизнесом тоже должен происходить на территории ЕС.

"Похоже, что сейчас проблема заключается не столько в контроле, сколько в праве собственности. Iberia утверждает, что, несмотря на то, большей частью компании владеют британцы, контроль находится в руках испанских компаний. Поскольку условие двоякое: владение и контроль, вполне возможно, что Еврокомиссия до конца не убеждена".

Компания перевозит 19 миллионов пассажиров в год. Iberia является крупным работодателем в Испании. В ней трудятся более 17000 человек. Международный авиационный холдинг IAG полностью владеет имущественными правами Iberia, но его представители утверждают, что испанская компания El Corte имеет 50.1% при голосовании.

Мигель Тронкосо, юрист из Брюсселя:

"В случае «жесткого брексита», Iberia не сможет работать. Это будет парадоксально, потому что авиа система унитарная, и после постановления 2008 года больше нет национальных систем. Окажется парадоксальным, что авиакомпания не сможет совершать рейсы между испанскими аэропортами. Общество не подчиняется правам собственности, которые так важны для законодательства ЕС".

Министерство инфраструктуры отвечает за выдачу и надзор за лицензиями, но в то же время Европейская комиссия следит за тем, действует ли это соответствие. Если его нет, то Брюссель может призвать испанские власти отозвать лицензию у Iberia.