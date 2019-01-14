Аэропорты ФРГ готовятся к масштабной забастовке

В восьми крупных аэропортах Германии на вторник запланирована забастовка сотрудников службы безопасности. Акции протеста намечены в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. В аэропорту Франкфурта-на-Майне будет отменен каждый третий рейс. Забастовка затронет около 220 тысяч пассажиров по всей стране.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность, досматривающих пассажиров и грузы, а также для персонала аэропортов. Работодатель считает это требование чрезмерным, и по мнению профсоюзных лидеров, не выдвинул предложения, которое позволило бы избежать этой предупредительной акции.