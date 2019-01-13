Тереза Мэй предостерегла Парламент от срыва соглашения с ЕС

За два дня до голосования по «брекситу» в британском парламенте премьер-министр Тереза Мэй заявила об угрозе срыва соглашения с Евросоюзом. В своей колонке для Sunday Express глава правительства призвала Палату общин на время забыть политические противоречия и поддержать проект сделки с Брюсселем. Иное развитие событий, по мнению Мэй, будет означать подрыв доверия подданных Соединённого Королевства к государству и политическим процессам. Кроме того, премьер-министр вновь повторила тезис об угрозе неупорядоченного выхода из Евросоюза в отсутствие соглашения с Брюсселем.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью BBC также говорил о недопустимости выхода из ЕС без соглашения. Он, впрочем, недоволен и проектом сделки, который представила Тереза Мэй:
_«Мне лично кажется, стоило бы использовать возможность выхода со сделкой сейчас, если это позволит избежать угрозы выхода из ЕС без соглашения, что было бы катастрофой для промышленности, катастрофой для торговли, и в долгосрочной перспективе создало бы множество проблем. Я думаю, то, что парламент на этой неделе поддержал изменение закона о финансах, означает несогласие с “брекситом” без сделки, хотя ясности в этом нет. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы избежать такого сценария».
_
В ходе дебатов в парламенте лейбористы неоднократно грозились поставить на голосование вопрос о недоверии премьер-министру. Корбин обещает сделать это скоро. В Лондоне тем временем проходят акции сторонников и противников «брексита». В ожидании парламентского голосования, которое намечено на вторник, активисты на улицах всё чаще идут на открытую конфронтацию с оппонентами.