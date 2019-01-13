Тереза Мэй предостерегла Парламент от срыва соглашения с ЕС

За два дня до голосования по «брекситу» в британском парламенте премьер-министр Тереза Мэй заявила об угрозе срыва соглашения с Евросоюзом. В своей колонке для Sunday Express глава правительства призвала Палату общин на время забыть политические противоречия и поддержать проект сделки с Брюсселем. Иное развитие событий, по мнению Мэй, будет означать подрыв доверия подданных Соединённого Королевства к государству и политическим процессам. Кроме того, премьер-министр вновь повторила тезис об угрозе неупорядоченного выхода из Евросоюза в отсутствие соглашения с Брюсселем.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью BBC также говорил о недопустимости выхода из ЕС без соглашения. Он, впрочем, недоволен и проектом сделки, который представила Тереза Мэй: