Антикоррупционные протесты в Гватемале

Антикоррупционные протесты прошли в субботу в Гватемале. В одноимённой столице страны манифестанты собрались на площади Обелиска, а затем прошли маршем к зданию Конституционного суда. Они выражали своё недовольство тем, что президент Джимми Моралес объявил о прекращении работы финансируемой ООН Комиссии по борьбе с коррупцией, заявив, что она превысила свои полномочия.

Народные протесты из-за давления на борцов с коррупцией прошли в Гватемале и в середине сентября прошлого года.Тогда сотни фермеров и представителей коренной народности майя заблокировали крупную автомагистраль в высокогорных районах на западе страны.

Трения между президентом Моралесом и комиссией восходят к 2016 году, когда его брата и сына обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Они достигли апогея, когда летом 2017-го миссия ООН и прокуратура призвали к отмене президентского иммунитета для расследования подозрений в незаконном финансировании предвыборной кампании 2015 года.

"Комиссия против безнаказанности" начала свою в деятельность в Гватемале более 12 лет назад: она проводила независимые расследования и сотрудничала с прокурорами страны. В результате ее работы своего поста лишился предыдущий президент Гватемалы Отто Перес Молина.